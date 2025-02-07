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07 лютого 2025, 17:08

Українці менше одружуються, але частіше заключають шлюбні договори - статистика

07 лютого 2025, 17:08
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За минулий рік українці стали менше одружуватися, якщо порівнювати з минулими роками. При цьому частіше громадяни почали заключати шлюбні договори

Про це повідомляє Опендатабот, передає RegioNews.

У середньому минулого року щомісяця одружувалися 12,5 тисяч пар. За останні 10 років це найнижчий показник. При цьому українці стали обирати частіше інший варіант - шлюбні договори.

За 2024 рік зареєстрували на 7% більше договорів, аніж у 2023 році, - 2,7 тисяч. Загалом у 2024 році одружились понад 150 тисяч пар. Проте це на 19% менше, якщо порівнювати з 2023 роком. Якщо порівнювати зі статистикою до повномасштабної війни, то це на 30% менше.

"Напередодні повномасштабної війни українці уклали рекордну кількість подружніх контрактів — 4 099", - додали фахівці.

Зараз один шлюбний договір припадає на 54 шлюби. У 2023 році це було інакше: один шлюбний договір припадав на 72 одруження.

Слід зазначити, що в Міністерстві юстиції казали про те, що в Україні розлучень зараз більше, аніж одружень. Зазначалося, що в 2024 році 34,2 тисячі пар розлучилися. Це більше, аніж у 2023 році (тоді розірвали шлюб 24,1 тисячі пар). Найбільше одружень було в столиці. Також антирейтингу увійшли:

  • Дніпропетровська область — 3 тисячі;
  • Харківська область — 2,4 тисячі;
  • Київська та Одеська області — по 2,3 тисячі.
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