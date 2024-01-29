Сколько дел о буллинге рассматривали украинские суды за последние пять лет – статистика

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В Украине за последние пять лет было зафиксировано минимум 614 дел о буллинге (травле) в учебных заведениях

Об этом сообщает Опендатабот, передает RegioNews.

С 2019 года и до начала полномасштабной войны количество дел по буллингу стабильно составляло около 146 в год. В 2022 году количество дел уменьшилось почти вдвое – до 79.

В прошлом году суд принял 96 решение по делам о буллинге.

Чаще всего в 2023 году привлекали к ответственности за буллинг подростками в возрасте от 14 до 16 лет (ч. 3 статьи 173-4 КУоАП). По этой части статьи привлечено наибольшее количество обидчиков – 51 решение.

В антитоп также попали дела о буллинге, совершенном группой или повторно подростками от 14 до 16 лет (ч. 4 статьи 173-4 КУоАП).

Руководители учебного заведения также могут нести ответственность за то, что не сообщили о случаях травли – сейчас в реестре найдено только одно судебное дело за это (ч. 5 статьи 173-4 КУоАП).

Чаще всего к буллерам применяют штрафы, однако в реестре есть два судебных решения, когда к нарушителям применяли исправительные работы: это случаи от 2019 года в Житомирской и Херсонской областях. Исправительные работы были назначены сроком 20 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что львовская учительница, обвиняемая в буллинге первоклассников, отсудила компенсацию.