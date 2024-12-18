Сколько ФЛП прекратили деятельность после повышения налогов: обнародована статистика

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После подписания президентом закона о повышении налогов 22 521 ФЛП (физическое лицо предприниматель) прекратил свою деятельность. Десятая часть из них (2332) прекратили деятельность в день подписания закона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Опендатабот".

В среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. В среднем в день закрывается 700 предпринимателей.

Всего с начала года работу приостановило 254 288 предпринимателей.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий существенное повышение налогов.