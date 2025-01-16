Сядешь надолго: СБУ объяснила, что ждет подростков, работающих на Россию

скриншот с видео

Российские спецслужбы активно "охотятся" из-за соцсетей на подростков и молодежь. Служба безопасности Украины вместе с режиссером Любомиром Левицким создали социальный видеоролик, информирующий граждан о неотвратимости наказания за совершенные против государства преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Помни: поджоги имущества ВСУ, госучреждений или минирования классифицируются как терроризм или диверсия. За эти преступления предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

В 2024 году стражи порядка задержали более 450 человек, которые вместо "легких денег" от оккупантов получили реальную перспективу тюремного заключения.

"Не пали своих! "Спали" врага!", – призывают в СБУ.

Напомним, Служба безопасности запустила специальный чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев спецслужбами РФ.