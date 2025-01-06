В Донецкой области россияне казнили 3 военнопленных ВСУ, — DeepState
Очередное военное преступление РФ зафиксировано в районе села Нескучное Волновахского района Донецкой области. Оккупанты расстреляли выстрелами в затылок трех украинских военнопленных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на OSINT-проект DeepState.
"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — расстреляны 3 украинских военнопленных возле Нескучного. 3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок" , – говорится в сообщении.
Аналитики DeepState добавили, что "бабуины из ООН" игнорируют тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством РФ.
Напомним, ранее в районе Угледара Донецкой области российские захватчики расстреляли пятерых безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен.