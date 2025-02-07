На Полтавщине обезвредили боевые части российских дронов
Силы обороны во время воздушных атак сбили на Полтавщине вражеские беспилотники
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники осмотрели остатки сбитых дронов и обезвредили их боевые части.
В полиции напомнили гражданам, что категорически запрещено трогать или самостоятельно перемещать взрывоопасные предметы. В случае их обнаружения необходимо уведомить об этом полицию или ГСЧС.
Напомним, в Сумской области обезвредили российский беспилотник, застрявший на дереве.
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