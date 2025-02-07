Артиллеристы уничтожили на Харьковщине пушку МТ-12 и поразили позиции оккупантов
Пограничники продолжают выполнение боевых задач на Харьковщине по противодействию оккупационным войскам
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Артиллерия бригады "Гарт" во время очередного обстрела вражеских позиций на Волчанском направлении уничтожила пушку МТ-12, точку взлета беспилотников россиян и огневую позицию 120-мм миномета.
Также пограничники минометами нанесли удары по местам сосредоточения личного состава. Подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 19 – ранены.
Напомним, ранее граждане уничтожили российский комплекс "Муром-М" на Харьковщине.
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