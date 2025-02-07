В Сумской области обезвредили российский беспилотник, застрявший на дереве
На днях взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть очередного ударного дрона россиян, сбитого силами обороны
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Утром 4 февраля на территории одной из громад Роменского района местные жители обнаружили сбитый беспилотник.
На месте взрывотехники осмотрели остатки дрона самолетного типа и установили, что он оснащен осколочно-фугасной боевой частью. Саперы обезвредили и вывезли в безопасное место для уничтожения путем подрыва.
Напомним, ранее в Харьковской области пиротехники обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500, которую местные жители обнаружили в поле.
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