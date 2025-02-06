11:05  06 февраля
ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
10:33  06 февраля
Удар по рынку "Барабашово" в Харькове: появились фото последствий
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2025, 21:10

Соратник Кличко рассказал, готовится ли "УДАР" к выборам

06 февраля 2025, 21:10
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/dbelotserkovets
Читайте також
українською мовою

Политическая сила мэра столицы Виталия Кличко "УДАР" сейчас не готовится к избирательному процессу

Об этом сопредседатель фракции "УДАР" в Киевском городском совете, советник мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец сообщил в интервью RegioNews.

Он отметил, что по состоянию на сейчас одной подготовки к выборам пока нет и не планируется. Это произойдет только после официального уведомления о начале избирательного процесса, после урегулирования войны в Украине.

"Кто бы что ни говорил о подготовке к каким-либо выборам, но я как сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете знаю реальную составляющую. Никаких попыток подготовки к избирательному процессу не существует в настоящее время", - подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп призвал Путина к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, – о конфликте с ОП и предстоящих выборах

выборы Киев Дмитрий Белоцерковец Кличко Виталий Владимирович УДАР война
В Киеве на земельной коррупции разоблачили банду, которую возглавлял известный эксдепутат горсовета
06 февраля 2025, 19:05
Коррупция в Киевском горсовете: НАБУ и САП проводят масштабную операцию
06 февраля 2025, 11:45
Верещук призвала гражданское население готовиться к сопротивлению оккупантам
06 февраля 2025, 07:50
Все новости »
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Не только французские Mirage 2000: Украина получила истребители F-16 от Нидерландов
06 февраля 2025, 22:05
Хотели отключить свет за долги: житель Николаевщины набросился на облэнерго с гранатой
06 февраля 2025, 21:25
Обещал "решить" с ТЦК: в Одесской области задержали "бизнесмена на уклонистах"
06 февраля 2025, 21:04
В Ровенской области подростку в лицее сломали челюсть
06 февраля 2025, 20:47
Города Первомайск, Павлоград и Синельниково нужно немедленно переименовать, – языковой омбудсман
06 февраля 2025, 20:44
В Николаевской области квартирант забил до смерти владельца квартиры
06 февраля 2025, 20:26
69% украинцев верят в победу над россиянами, - опрос
06 февраля 2025, 20:20
На Буковине задержали поджигателей, которых завербовали россияне
06 февраля 2025, 20:12
В Киеве задержали мужчину, который угрожал женщине на глазах 2-летнего ребенка
06 февраля 2025, 19:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »