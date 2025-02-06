Соратник Кличко рассказал, готовится ли "УДАР" к выборам

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Об этом сопредседатель фракции "УДАР" в Киевском городском совете, советник мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец сообщил в интервью RegioNews.

Он отметил, что по состоянию на сейчас одной подготовки к выборам пока нет и не планируется. Это произойдет только после официального уведомления о начале избирательного процесса, после урегулирования войны в Украине.

"Кто бы что ни говорил о подготовке к каким-либо выборам, но я как сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете знаю реальную составляющую. Никаких попыток подготовки к избирательному процессу не существует в настоящее время", - подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп призвал Путина к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.

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