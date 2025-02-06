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06 лютого 2025, 21:10

Соратник Кличка розповів, чи готується "УДАР" до виборів

06 лютого 2025, 21:10
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фото: facebook.com/dbelotserkovets
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Політична сила мера столиці Віталія Кличка "УДАР" наразі не готується до виборчого процесу

Про це співголова фракції "УДАР" у Київській міській раді, радник мера столиці Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець повідомив у інтерв'ю RegioNews.

Він зауважив, що станом на зараз жодної підготовки до виборів наразі немає і не планується. Це станеться лише після офіційного повідомлення про початок виборчого процесу, після врегулювання війни в Україні.

"Хто б що не казав про підготовку до якихось виборів, але я як співголова фракції "УДАР" в Київраді знаю реальну складову. Жодних спроб підготовки до виборчого процесу не існує на цей час", – наголосив Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Дональд Трамп закликав Путіна до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни проти України, в іншому випадку Росія зіткнеться з новими санкціями.

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