Пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям россиян на Юге
На Юге Украины пограничники 8-го отряда обнаружили скопление личного состава и места укрытия окупантов. Операторы БпЛА нанесли точные удары по россиянам FPV-дронам
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате боевой работы аэроразведчиков – два уничтоженных укрытия окупантов с личным составом. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Юге украинские воины сожгли российский автомобиль вместе с оккупантами.
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