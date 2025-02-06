Украинские дронщики показали, как уничтожили российскую пехоту и склады БК возле Купянска

фото: ГПСУ

В течение нескольких дней воины бригады "Месть" эффективно отработали по враждебным целям на Купянском направлении. Операторы ударных дронов уничтожили пехоту и склады боекомплекта русских войск.

Подборку ярких действий дронщиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Бойцы комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" сожгли важные цели врага в Харьковской области.

"12 уничтоженных пехотинцев россиян и 11 раненых, сожжено укрытие вражеских пилотов и 2 склада боекомплекта. В конце видео видно, как один из оккупантов нарушил один из лозунгов болотного государства, а именно: "русские своих не бросают". Оказывается совсем наоборот", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее операторы бригады "Месть" уничтожили на Купянском направлении склады БК, несколько единиц российской техники и ликвидировали оккупантов.