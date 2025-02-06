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06 февраля 2025, 06:47

Российские ДРГ дважды с начала года пытались зайти в Украину, – ГПСУ

06 февраля 2025, 06:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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С начала года были зафиксированы две попытки российских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Украины

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. На Черниговщине таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается", – сказал он.

По словам Демченко, сейчас активность вражеских ДРГ не столь высока, как была в начале полномасштабного вторжения, а также в течение 2023-2024 годов, однако враг не оставляет попыток пересечь границу.

"Мы продолжаем фиксировать попытки российских ДРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, охраняемых подразделениями ГПСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны", – отметил спикер ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали использовать против украинцев усовершенствованные "Шахеды".

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