Российские ДРГ дважды с начала года пытались зайти в Украину, – ГПСУ
С начала года были зафиксированы две попытки российских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Украины
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"На данный момент эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. На Черниговщине таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается", – сказал он.
По словам Демченко, сейчас активность вражеских ДРГ не столь высока, как была в начале полномасштабного вторжения, а также в течение 2023-2024 годов, однако враг не оставляет попыток пересечь границу.
"Мы продолжаем фиксировать попытки российских ДРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, охраняемых подразделениями ГПСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны", – отметил спикер ГПСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали использовать против украинцев усовершенствованные "Шахеды".