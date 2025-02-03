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Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
03 февраля 2025, 15:30

Украина полна сил, несмотря на все удары

03 февраля 2025, 15:30
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Много разговоров, особенно в высокомерных, влюбленных в цинизм западных кругах, о том, что Украина истощается. Это не так
Много разговоров, особенно в высокомерных, влюбленных в цинизм западных кругах, о том, что Украина истощается. Это не так
иллюстративное фото из открытых источников
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Это не так. Украина полна сил, несмотря на все удары. Сегодня я находился в Днепре. Там на утесе Днепра съехались на пикник местные. Лучшие свои места с лучшим видом они отдали расчетам зенитчиков. Рядом с чьими пикапами они пили и ели, играли в шахматы и гуляли с детьми – пока дула спаренных пулеметов настороженно всматривались в небеса.

Истощена не Украина. Это у должностных лиц госструктур заканчиваются идеи, как обеспечить фронт.

Говорят, что не хватает людей на фронте. Но как их может хватить, когда де-факто в Украине нет никакой принудительной мобилизации?

Еще раз повторяю: ДЕ-ФАКТО у нас служба в Украине добровольно.

Во-первых, у нас, по официальной информации, 500 тысяч ухилянцев. Знаете, сколько передали в суд за 2 предыдущих года? Целых три с лишним тысячи. То есть вероятность, что государство ПЫТАЕТ (ибо суд – еще совсем не наказание!) тебя наказать за уклонение – меньше процента. Даже ничего не нужно платить.

Во-вторых, у нас за предыдущий год вчетверо выросли числом дезертиры и СЗЧшники. Только официальные данные 90 тысяч человек. 15 бригад. Сколько дел передано в суд с целью наказать? Чуть больше 2 тысяч, и это при том, что на самом деле цифра СЗЧ в разы реально больше – вот и получаем все то же 1% вероятности наказания.

В-третьих, у нас де-факто открытая граница. Ловят, я подозреваю, в лучшем случае 1% уходящих.

Можно ли говорить, что Украина истощена? Нет, человеческого ресурса достаточно, просто ни пугой, ни пряником украинское государство этот ресурс не способно пока привлечь. Так почему же удивляться, когда полномасштабная война одними только добровольцами сталкивается с таким дефицитом кадрового ресурса?

Никто, кроме военных, сейчас не применяет принуждения к уклоняющимся. ТЦК – это единственная структура, которая кого-то пытается принуждать, хотя это вовсе не ее функция. Полиция, ДБР, прокуратура пытаются находиться в тени, хотя они и являются, по определению, аппаратом принуждения.

Кстати. Ищет ли кто кадровый ресурс за границей? Сколько Украина платит рекрутерам, приводящим к ней на службу иностранцев? Неужели среди нескольких миллиардов населения лояльных или нейтральных стран для нас не находится хотя бы 20 тысяч рекрутов в месяц? Я в это не готов поверить.

Украина полна сил. Те боевые подразделения, которые работают лучшим оборудованием, правильно сами себя организовали – они показывают прекрасные результаты. Если в них вливать людей, средства, не мешать им идиотскими приказами – мы остановим РФ там, где она сейчас.

Остановка пришествия РФ – остановка СВО – утрата смысла войны. РФ усыпится. Объясните этим западным умникам.

Украина мобилизация военные ресурс фронт война
 
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