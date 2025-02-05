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Мужчина, погибший у здания ТЦК в Каменце-Подольском, и есть подрывник

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на инспекторку по коммуникации Каменец-Подольского райуправления полиции Наталью Винцарскую, информирует RegioNews.

"Мужчина, погибший на месте, предварительно совершил подрыв у здания Каменец-Подольского ТЦК и СП", – сказала Винцарская.

В Хмельницком областном ТЦК и СП прокомментировали взрыв на территории районного ТЦК.

На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, устанавливающие обстоятельства инцидента.

"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на официальных сайтах и каналах полиции нет информации о погибшем и раненых.

Напомним, 5 февраля около 13:00 в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК и СП. Сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.