Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, совершивший подрыв, – СМИ
Мужчина, погибший у здания ТЦК в Каменце-Подольском, и есть подрывник
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на инспекторку по коммуникации Каменец-Подольского райуправления полиции Наталью Винцарскую, информирует RegioNews.
"Мужчина, погибший на месте, предварительно совершил подрыв у здания Каменец-Подольского ТЦК и СП", – сказала Винцарская.
В Хмельницком областном ТЦК и СП прокомментировали взрыв на территории районного ТЦК.
На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, устанавливающие обстоятельства инцидента.
"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на официальных сайтах и каналах полиции нет информации о погибшем и раненых.
Напомним, 5 февраля около 13:00 в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК и СП. Сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.