фото: Криворожский городской совет

В Кривом Роге продолжают расширять сеть укрытий в учебных заведениях. В этом году планируется завершить строительство трех подземных школ и обустроить еще 53 укрытия

Об этом сообщает Криворожский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что в 2025 году на средства городского бюджета обустроят 30 укрытий. Еще 23 укрытия в учебных заведениях - при поддержке международных фондов. Три новых подземных школы построят за счет городского и государственного бюджета.

В настоящее время в городе уже работает 213 укрытий в школах, гимназиях и лицеях, из них 97 – в детских садах. Благодаря этому более 5 тысяч детей дошкольного возраста имеют возможность учиться в автономном режиме. Все укрытия соответствуют нормам ГСЧС и сертифицированы.

Как известно, в результате агрессивной войны РФ против Украины от обстрелов и бомбежек пострадали 3798 учебных заведений, из них 365 - разрушены полностью ( данные по состоянию на сентябрь 2024 года).

Напомним, в конце января в Харькове была открыта еще одна подземная школа. За парты сели 750 детей.