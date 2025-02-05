Зеленский анонсировал новые санкции: в списке будут олигархи, чиновники и депутаты

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В Украине наконец-то остановлены теневые финансовые схемы. На заседании СНБО приняли решение о новых санкциях. Списки опубликуют вскоре

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Он анонсировал, что новые санкции будут касаться и олигархов, и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использует разные фонды, чтобы фактически скрывать средства.

"Приняты на СНБО и решения по санкциям. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов. Делаем все необходимое для поддержки наших людей, стабильности и защиты нашего государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Вероятно, в списке может оказаться пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко.

Напомним, Регламентный комитет рекомендовал Верховной Раде принять решение об отстранении Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода.

Нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий во время заседания Регламентного комитета заявил, что лишение лидера "ЕС" Петра Порошенко права участвовать в заседаниях парламента - "это заказ со стороны властей, ослабляющий Украину в самый критический период".

Ранее сообщалось, что в январе Владимир Зеленский лишил звания Героя Украины народного депутата Юрия Бойко. Президент подписал указ о введении в действие решения СНБО о новых санкциях. В списке было еще 17 человек.