Зеленский анонсировал повышение пенсий: когда это произойдет

скриншот с видео

Через месяц в Украине пройдет индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат начнется с 1 марта 2025 года

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в сегодняшнем вечернем видеообращении, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки населения.

"И это будет – я дал соответствующие поручения правительству. Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, в социальных сетях злоумышленники распространяют фейковые сообщения якобы о новых правилах начисления пенсий. Мошенники выдают себя за работников ПФУ и предлагают заполнить "официальную анкету" на фейковых сайтах. В полиции призвали украинцев не доверять подозрительным сообщениям в Интернете.