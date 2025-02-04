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04 февраля 2025, 22:20

Зеленский анонсировал повышение пенсий: когда это произойдет

04 февраля 2025, 22:20
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скриншот с видео
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Через месяц в Украине пройдет индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат начнется с 1 марта 2025 года

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в сегодняшнем вечернем видеообращении, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки населения.

"И это будет – я дал соответствующие поручения правительству. Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, в социальных сетях злоумышленники распространяют фейковые сообщения якобы о новых правилах начисления пенсий. Мошенники выдают себя за работников ПФУ и предлагают заполнить "официальную анкету" на фейковых сайтах. В полиции призвали украинцев не доверять подозрительным сообщениям в Интернете.

Украина пенсия индексация пенсионеры Зеленский Владимир
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