Бойко больше не Герой Украины: Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций

фото: Юрій Бойко / Facebook

В воскресенье, 19 января, Владимир Зеленский лишил звания Героя Украины народного депутата Юрия Бойко. Президент подписал указ о введении в действие решения СНБО о новых санкциях

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает RegioNews.

"Блокуем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Новые санкции предполагают лишение государственных наград и экономические ограничения. Кроме нардепа от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, в списке еще 17 человек.

Напомним, месяц назад, 19 декабря, Верховная Рада приняла запрос к Президенту Владимиру Зеленскому о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "Герой Украины".