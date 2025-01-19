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19 января 2025, 16:20

Бойко больше не Герой Украины: Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций

19 января 2025, 16:20
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фото: Юрій Бойко / Facebook
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В воскресенье, 19 января, Владимир Зеленский лишил звания Героя Украины народного депутата Юрия Бойко. Президент подписал указ о введении в действие решения СНБО о новых санкциях

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает RegioNews.

"Блокуем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Новые санкции предполагают лишение государственных наград и экономические ограничения. Кроме нардепа от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, в списке еще 17 человек.

Напомним, месяц назад, 19 декабря, Верховная Рада приняла запрос к Президенту Владимиру Зеленскому о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "Герой Украины".

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