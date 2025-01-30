06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 13:02

Регламентный комитет рекомендовал ВР отстранить Порошенко от пленарных заседаний

30 января 2025, 13:02
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Регламентный комитет рекомендовал Верховной Раде принять решение об отстранении Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности", передает RegioNews.

Отмечается, что шесть парламентов проголосовали за, три воздержались, а еще один был против.

Решение поддержали депутаты от "Слуги Народа" и бывшие представители ныне запрещенной ОПЗЖ.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий во время заседания Регламентного комитета заявил, что лишение лидера "ЕС" Петра Порошенко права участвовать в заседаниях парламента - "это заказ со стороны властей, ослабляющий Украину в самый критический период".

Видео именно той перепалки в парламенте, во время которой произошел словесный конфликт между Порошенко и Яременко.

Напомним, ранее народный депутат и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил , что ему не разрешили уехать из Украины для встречи с европейскими политиками.

Порошенко должен был поехать на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в Брюсселе.

ВР Петр Порошенко отстранение пленарные заседания конфликт
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Во Львовской области будут судить правоохранителя и инвалида, которые пытались переправить мужчин через границу
30 января 2025, 13:59
За год в Украине заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино
30 января 2025, 13:53
В Укрэнерго объяснили, будут ли отключения света из-за похолодания
30 января 2025, 13:51
Оккупанты снова ударили по Донетчине: среди пострадавших дети
30 января 2025, 13:38
Решить вопрос за 10 тысяч долларов: харьковский бизнесмен предлагал вторую помощь по ТЦК
30 января 2025, 13:26
В Днепре мужчина угрожал взорвать мосты
30 января 2025, 13:25
Мэр Ивано-Франковска заявил об угрозах
30 января 2025, 13:08
Трамп: назад в будущее
30 января 2025, 12:42
На Харьковщине чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог
30 января 2025, 12:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »