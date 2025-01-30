Регламентный комитет рекомендовал ВР отстранить Порошенко от пленарных заседаний

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Регламентный комитет рекомендовал Верховной Раде принять решение об отстранении Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности", передает RegioNews.

Отмечается, что шесть парламентов проголосовали за, три воздержались, а еще один был против.

Решение поддержали депутаты от "Слуги Народа" и бывшие представители ныне запрещенной ОПЗЖ.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий во время заседания Регламентного комитета заявил, что лишение лидера "ЕС" Петра Порошенко права участвовать в заседаниях парламента - "это заказ со стороны властей, ослабляющий Украину в самый критический период".

Видео именно той перепалки в парламенте, во время которой произошел словесный конфликт между Порошенко и Яременко.

Напомним, ранее народный депутат и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил , что ему не разрешили уехать из Украины для встречи с европейскими политиками.

Порошенко должен был поехать на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в Брюсселе.