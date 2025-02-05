Зеленський анонсував нові санкції: у списку будуть олігархи, посадовці та депутати

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В Україні нарешті зупинені тіньові фінансові схеми. На засіданні РНБО ухвалили рішення щодо нових санкцій. Списки опублікують незабаром

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Він анонсував, що нові санкції стосуватимуться і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти.

"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів. Робимо все необхідне для підтримки наших людей, стабільності та захисту нашої держави", – підкреслив Володимир Зеленський.

Ймовірно, в списку може опинитися і пʼятий президент України, нардеп Петро Порошенко.

Нагадаємо, Регламентний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити рішення про відсторонення Петра Порошенка від пленарних засідань на півроку.

Нардеп з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій під час засідання Регламентного комітету заявив, що позбавлення лідера "ЄС" Петра Порошенка права брати участь у засіданнях парламенту – "це замовлення з боку влади, яке послаблює Україну у найкритичніший період".

Раніше повідомлялося, що в січні Володимир Зеленський позбавив звання Героя України народного депутата Юрія Бойка. Президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо нових санкцій. У списку були ще 17 осіб.