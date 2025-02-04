Россияне ночью атаковали Черкасскую область: возникли пожары на трех предприятиях

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В ночь на 4 февраля российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БПЛА

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"По воздушным целям работали силы и средства ПВО: в общей сложности уничтожено 12 "шахедов" в пределах области. Однако не обошлось без последствий", – говорится в сообщении.

В частности, в Черкассах в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Обследование территории продолжается. Как и установление нанесенного ущерба", – отметил Табурец.

Напомним, на Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждено промышленное предприятие.