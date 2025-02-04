В Донецкой области россияне убили одного жителя и еще двоих ранили

иллюстративное фото: Telegram/Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 3 февраля, убили одного жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, войска РФ убили одного жителя Покровска, еще два человека получили ранения.

Общее число жертв россиян в Донецкой области (2955 погибших и 6661 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, войска РФ приближаются к Мирнограду. Полицейские призывают жителей эвакуироваться. В городе осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами.