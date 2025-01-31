06:43  31 января
На Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу
03:18  31 января
В Киеве будет минута молчания в общественном транспорте
05:17  31 января
В Одессе шили одежду под логотипами известных брендов: как накажут дельцов
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 15:24

В Тернопольской области эксработник ТЦК продавал фальшивые повестки

31 января 2025, 15:24
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Фиктивные повестки в течение месяца должны были оберегать военнообязанных мужчин и давали право на отсрочку. Такую схему придумал житель Тернопольщины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что организатор схемы – бывший работник территориального центра комплектования. Он завладел пустыми бланками повесток, заверенных печатью.

Злоумышленник вписывал имя мужчин в повестку и таким образом, если военнообязанного мужчину с такой повесткой останавливали представители ТЦК, выписать новую повестку в течение месяца не могли. Этот документ был так называемым "билетом" и позволял свободно передвигаться по Украине. По истечении срока злоумышленник обещал выдать новый бланк.

Полицейские поймали злоумышленника в момент передачи повестки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области в воинской части присвоили более 2 млн грн по выплате пропавшим без вести защитникам. Виновника уже разоблачили. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали депутата Полтавского областного совета, организовавшего заказное убийство местного бизнесмена.

Схемы Тернопольская область повестка ТЦК уклонение от мобилизации
В Тернопольской области полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия
31 января 2025, 15:05
Походы в ТЦК станут проще: что предлагают в Минобороны
31 января 2025, 13:53
На Тернопольщине у мужчины обнаружили винтовку и патроны
29 января 2025, 16:55
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Одесской области мужчина пытался убить продавца автомобиля
31 января 2025, 16:45
Россияне обстреляли базу Украинского Красного Креста в Славянске
31 января 2025, 16:34
На Харьковщине мужчина едва не зарубил топором покупателя в магазине
31 января 2025, 16:30
Остановка USAID ничего хорошего США не даст
31 января 2025, 16:27
ДБР изъяло у скандальных командиров 110 ОМБр почти 7 млн грн
31 января 2025, 16:22
Силы обороны нанесли сокрушительные удары по укрытиям и блиндажам оккупантов на Запорожье
31 января 2025, 16:00
Россияне снова атаковали Купянск: оккупанты попали по частному сектору
31 января 2025, 15:50
На Закарпатье осудили мужчину, который выманил более 10 000 долларов у жены пропавшего без вести военного
31 января 2025, 15:50
Водитель задержанного депутата Дядика признался в планировании убийства
31 января 2025, 15:47
Мэра Острога, оскандалившегося из-за российской музыки, уволили с должности
31 января 2025, 15:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »