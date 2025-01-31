В Тернопольской области эксработник ТЦК продавал фальшивые повестки

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Фиктивные повестки в течение месяца должны были оберегать военнообязанных мужчин и давали право на отсрочку. Такую схему придумал житель Тернопольщины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что организатор схемы – бывший работник территориального центра комплектования. Он завладел пустыми бланками повесток, заверенных печатью.

Злоумышленник вписывал имя мужчин в повестку и таким образом, если военнообязанного мужчину с такой повесткой останавливали представители ТЦК, выписать новую повестку в течение месяца не могли. Этот документ был так называемым "билетом" и позволял свободно передвигаться по Украине. По истечении срока злоумышленник обещал выдать новый бланк.

Полицейские поймали злоумышленника в момент передачи повестки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области в воинской части присвоили более 2 млн грн по выплате пропавшим без вести защитникам. Виновника уже разоблачили. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали депутата Полтавского областного совета, организовавшего заказное убийство местного бизнесмена.