В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
За последние сутки января на фронте произошло 134 боя. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что агрессор произвел более 6200 обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.
- На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Уклиновка, Успеновка.
- На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.
- На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполевки и Колодцев.
- На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.
- На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредоточил в районах населённых пунктов Константинополь и Раздольное.
- На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.
- На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.
- На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ.
Напомним, за сутки с 31 января на 1 февраля российские войска потеряли на фронте 1430 солдат, 121 беспилотный летательный аппарат и 77 единиц автомобильной техники.
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