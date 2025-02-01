В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки января на фронте произошло 134 боя. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что агрессор произвел более 6200 обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Уклиновка, Успеновка.

На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполевки и Колодцев.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредоточил в районах населённых пунктов Константинополь и Раздольное.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.

На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ.

Напомним, за сутки с 31 января на 1 февраля российские войска потеряли на фронте 1430 солдат, 121 беспилотный летательный аппарат и 77 единиц автомобильной техники.