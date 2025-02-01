фото: ГСЧС

В Полтаве в результате утреннего российского ракетного удара по жилому дому три человека погибли и еще десять пострадали, среди них ребенок

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Отмечается, что чрезвычайники спасли 21 человека.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова сообщила, куда могут обратиться пострадавшие.

Напомним, 1 февраля оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В частности, россияне обстреляли Полтавщину, есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. В Полтаве зафиксировано попадание в жилой дом.

Также известно, что в семи областях страны с утра ввели аварийные отключения света.