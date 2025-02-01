Массированная атака дронов на Запорожье: что известно

фото: ГСЧС Запорожье

В ночь на 1 февраля Россия атаковала Запорожье 18 беспилотниками, повредив инфраструктуру, дома и учебное заведение

Об этом рассказал глава Запорожской военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, пострадали также автомойка и частные гаражи. В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали. Энергетики возобновили электроснабжение у 400 абонентов, обесточенных в результате атаки.

Кроме этого, ранения получил 57-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. Однако от госпитализации он отказался.

Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

Также известно, в течение суток окупанты нанесли 514 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 33 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним, утром 1 февраля россияне нанесли удар по Полтаве. Там поврежден жилой дом, из погибших.