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Правоохранители разоблачили две новые схемы уклонения от мобилизации, которые организовали жители Хмельницкой области и Днепра. Обоим объявили подозрение

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Житель Каменец-Подольского района, узнав о желании знакомого избежать мобилизации, предложил ему свои "услуги". Мужчина обещал повлиять на решения служащих областного ТЦК и СП и врачей ВВК, чтобы обеспечить прохождение медкомиссии и оставить "клиента" в тыловых подразделениях ВСУ, минуя зону боевых действий. За это он запросил 5000 долларов. Задержали 38-летнего дельца во время получения части суммы в 4000 долларов.

В Днепре бывший администратор сервисного центра МВД разработал более масштабную схему уклонения от мобилизации. Он подыскивал военнообязанных через доверенных лиц и предлагал решить вопрос с обновлением учетных данных, оформлением фиктивного бронирования или исключением из военного учета.

За свои "услуги", которые обещал совершить через поддельные документы или подкуп чиновников, он требовал 5000 долларов. Мужчину задержали во время получения денег. В ходе обысков у него изъяли бланки, средства связи и копии военно-учетных документов других лиц.

Обоим подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители проверяют причастность к схемам других лиц.

Напомним, на Черниговщине чиновник больницы организовал схему уклонения от службы. Врачу-психиатру объявили подозрение.