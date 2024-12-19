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19 декабря 2024, 18:23

Кулеба объяснил, почему Минразвития так и не разделили на два министерства

19 декабря 2024, 18:23
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Вице-премьер-министр Алексей Кулеба пояснил, что от идеи разделить Министерство развития общин и территорий Украины на два новых ведомства отказались из-за сложностей, которые могут возникнуть из-за войны

Об этом он сказал в интервью ZN.ua, передает RegioNews.

"Действительно, с самого начала была идея разделить министерство. Но позже все согласились, что на этом этапе войны разделять институции достаточно сложно", - сказал Кулеба.

Чиновник добавил, что сегодня будет сложно "объяснить людям необходимость создать еще одно министерство".

При этом он подчеркнул, что новое Министерство национального единства было создано на основе МинВОТ.

Издание отмечает, что по состоянию на сегодняшний день объем полномочий вице-премьера и главы Минразвития "зашкаливает", ведь министерство так и не разделили. При этом перед Алексеем Кулебой встает большой объем вызовов, включая обеспечение военной логистики, защиту энергообъектов и уже начатое строительство глобальных инфраструктурных объектов.

Напомним, на заседании 8 мая народные депутаты из "Слуги народа" решили разделить возглавляемое Александром Кубраковым ведомство на два отдельных - Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

А уже на следующий день Верховная Рада уволила министра Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

5 сентября вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий стал Алексей Кулеба, ранее бывший главой Киевской областной государственной администрации и замглавы Офиса президента.

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