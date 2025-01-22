"Это произошло не за один день": Кубраков рассказал о своем увольнении из Кабмина

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Экс-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал об обстоятельствах своего увольнения из правительства. По его словам, отношения в Кабмине ухудшались еще с 2023 года.

Об этом Кубраков рассказал в интервью изданию "Бабель", передает RegioNews .

"Трудно назвать одну причину — это произошло не за один день. Отношения ухудшались, я видел это по разным ситуациям", - сказал он.

По словам экс-министра, все началось где-то в середине 2023 года. Он отметил, что тогда правительство могло не согласовывать какие-то акты по несколько месяцев. Также он вспомнил, как премьер-министр в сентябре 2023-го без предупреждения отменил его командировку в США, когда Кубраков был "на пол пути" в Америку. Он также отметил, что урезались зарплаты людям, в подотчетных его министерству ведомствах.

"И вот когда уже трогают людей, для меня это выглядит как желание навредить", - подчеркнул он.

Также, по словам Кубракова, инициатива о разделении его министерства была предложена без его ведома.

"Утром в среду премьер собирает вице-премьеров и министра финансов — мы нормально общаемся, обсуждаем какие-то планы. А вечером того же дня он идет на фракцию ["Слуги народа"], и мне депутаты оттуда пишут, что кто-то поднял вопрос об отсутствии региональной политики, что мало времени уделяется реформе децентрализации. Ы премьер говорит: "Да-да", и соглашается с идеей разделить министерство. А потом он не звонит и не говорит: "Слушай, там такой вопрос подняли, но я буду тебя отстаивать, пойдем вместе на фракцию", а просто исчезает. Конечно, это срежиссированная штука была", - отметил Кубраков, напомнив, что в результате министерство так и не разделили.

Добавим, Александр Кубраков также рассказал, что после увольнения из Кабмина ему предлагали возглавить Днепропетровскую ОВА.

Напомним, в начале января стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.