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24 января 2025, 17:04

Суд запретил АРМА продавать арестованные активы Медведчука

24 января 2025, 17:04
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Фото: Стас Юрченко, Ґрати
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Апелляционная палата ВАКС закрыла производство по жалобе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о запрете продавать арестованные активы Виктора Медведчука

Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передает RegioNews.

В декабре 2024 года Высший антикоррупционный суд запретил продажу арестованного имущества бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Агентство по розыску и управлению активами решило обжаловать это решение. Однако апелляционная палата ВАКС решила закрыть производство.

Минюст это решение поддержал. В ведомстве пояснили, что это решение оградит государство от будущих компенсаций и риска возврата имущества собственнику.

Санкционное взыскание активов – это безвозвратный переход имущества в собственность государства без права на компенсацию бывшему собственнику. При реализации арестованного имущества в рамках уголовного производства, в случае закрытия дела без приговора о конфискации, все средства от продажи должны быть возвращены собственнику после закрытия дела и снятия ареста, поясняют в Минюсте.

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА выставила на аукцион выставку коллекции часов Медведчука, на одном из которых содержится портрет жены политика - Оксаны Марченко.

Также известно, что уже продано около 70 картин из коллекции Медведчука, в том числе янтарный портрет самого политика.

В июле прошлого года Минюст подал иск о национализации активов экс-лидера запрещенной ОПЗЖ и его супруги.

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