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28 ноября 2024, 23:34

В АРМА рассказали, за сколько удалось продать янтарный портрет Медведчука

28 ноября 2024, 23:34
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фото: АРМА
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продолжает распродавать на аукционах картины из коллекции экс-депутата Виктора Медведчука. Всего продано уже около 70 картин, в том числе янтарный портрет самого политика.

Об этом сообщил советник Главы АРМА Андрей Позняк, передает RegioNews.

Он отметил, что портрет удалось продать даже дороже, чем ожидалось. Стартовая цена за него составила 5225 гривен, а в результате продали за 6009 гривен. При этом портрет является одной из самых дешевых картин коллекции.

Средства, полученные от продаж картин из коллекции Медведчука, будут направлены на поддержку экономики и обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА выставила на аукцион выставку коллекции часов Медведчука, на одном из которых содержится портрет жены политика - Оксаны Марченко.

В июле этого года Минюст подал иск о национализации активов экс-лидера запрещенной ОПЗЖ и его супруги.

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