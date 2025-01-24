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24 січня 2025, 17:04

Суд заборонив АРМА продавати арештовані активи Медведчука

24 січня 2025, 17:04
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Фото: Стас Юрченко, Ґрати
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Апеляційна палата ВАКС закрила провадження за скаргою Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо заборони продавати арештовані активи Віктора Медведчука

Про це повідомили в Міністерстві юстиції, передає RegioNews.

У грудні 2024 року Вищий антикорупційний суд заборонив продаж арештованого майна колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Агентство з розшуку та управління активами вирішило оскаржити це рішення. Однак апеляційна палата ВАКС вирішила закрила провадження.

Мін'юст це рішення підтримав. У відомстві пояснили, що це рішення захистить державу від майбутніх компенсацій та ризику повернення майна власнику.

Санкційне стягнення активів — це безповоротний перехід майна у власність держави без права на компенсацію колишньому власнику. Натомість при реалізації арештованого майна в межах кримінального провадження, у разі закриття справи без вироку про конфіскацію, всі кошти від продажу мають бути повернені власнику після закриття справи й зняття арешту, пояснюють у Мін'юсті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА виставила на аукціон виставлено колекцію годинників Медведчука, на одному з яких міститься портрет дружини політика - Оксани Марченко.

Також відомо, що уже продано приблизно 70 картин з колекції Медведчука, зокрема бурштиновий портрет самого політика.

У липні минулого року Мінюст подав позов про націоналізацію активів екслідера забороненої ОПЗЖ та його дружини.

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