На Сумщине "Стальная Граница" ударила по позициям российских войск

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"За прошедшие сутки бойцы бригады на Сумском направлении с помощью fpv-дронов уничтожили вражескую бронированную машину и три укрытия противника", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Сумской области украинские дроны взяли в плен российского оккупанта, отбившегося от штурмовой группы.