На Сумщине "Стальная Граница" ударила по позициям российских войск
Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" атаковали позиции российских окупантов на Сумском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"За прошедшие сутки бойцы бригады на Сумском направлении с помощью fpv-дронов уничтожили вражескую бронированную машину и три укрытия противника", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Сумской области украинские дроны взяли в плен российского оккупанта, отбившегося от штурмовой группы.
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