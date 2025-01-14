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Из Воздушных сил ВСУ массово переводят в пехоту техников, механиков и других специалистов

Военнослужащий Виталий Горжевский, из 114-й бригады Воздушных Сил ВСУ, сообщил о критической ситуации, которая угрожает боевой готовности украинской авиации, информирует RegioNews.

Авиационно-технический персонал Воздушных Сил ВСУ, более десяти лет выполняющий свою миссию на истребителях МиГ-29, оказался перед угрозой, что может уничтожить основу украинской авиации.

С 2014 года техники обеспечивают обслуживание и подготовку самолетов к боевым вылетам в самых сложных условиях – днем и ночью. Они освоили новые типы авиационной техники и вооружения от западных партнеров, готовят будущих лётчиков и поддерживают боевую готовность авиации.

"Мы имели честь работать рядом с такими легендарными лётчиками, как Джус, Карайа, Смерека и другими, и каждый из нас свято верит в свою миссию и верность Родине", – отметил Горжевский.

Однако, по словам военнослужащего, сейчас ситуация становится критической: в авиационную часть поступила телеграмма о переводе большинства технического персонала в пехотные подразделения. Ранее уже забрали 250 человек, теперь планируют перевести еще 218 человек.

"Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать. Мы стараемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно", – подчеркнул он.

Именно поэтому авиатехники обратились к гражданам за поддержкой и оглаской: "Это не просто вопрос нашего коллектива – это вопрос безопасности нашей страны и наших людей. Мы готовы сражаться до последнего, но без поддержки в этот критический момент нам не выстоять".

С критикой решения также выступила нардепка Марианна Безугла. Она констатировала, что сейчас из Воздушных сил согласно распоряжениям Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского интенсивно переводят людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов.

"Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создается дивизион и т.д.", – подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 февраля. Тем, кто этого не сделает, на следующий день грозят штрафы.