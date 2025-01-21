Военный рассказал о случаях самоподрывов обессиленных собратьев, скрываемых начальством: начата проверка

фото: Виталий Головня / Facebook

Сержант Виталий Головня из 78 отдельного десантно-штурмового полка заявил о случаях самоподрывов среди собратьев, вызванных истощением. По его словам, эти потери представляют как последствия атак российских сил во избежание расследований и проверок

Об этом командир 3 взвода роты ударных беспилотных авиационных комплексов сообщил в видеообращении, передает RegioNews со ссылкой на Hromadske.

"Мы публиковали, что у нас есть боевые потери в подразделении. Но на самом деле это были самоподрывы. Погибшие ребята – Таксистподорвался, его собрат ранен. Это потому, что наш начальник БПС людей просто за*бал до вшей и они просто подрываются во время заданий […] Он (погибший военный – ред.) уже был утомлен за несколько дней на выезде и выполнять эти задачи люди физически не могли. Это приводит к маленьким ошибкам, пренебрежению техникой безопасности", – рассказал Головня.

Сержант обвиняет начальника БПС в гибели бойцов, потому что они выполняли его приказы. Он добавил, что в некоторых подразделениях приходится выполнять до трех-четырех задач одновременно.

Головня также рассказал о похожем инциденте в его подразделении в Судже, где начальник БПС отправил двух военных на личном транспорте без средств РЭБ для вывоза вещей с позиций под обстрелами. В то же время машина начальника БПС была оборудована РЭБами. В результате погиб боец ​​с позывным Тремпелем, которого он назвал "специалистом с золотыми руками".

Также, по словам военного, в течение 1,5 месяца их подразделение выполняло задания на Курщине без должной связи: "А если бы какая-то ситуация в пути или обстрел, как нам вызвать эвак? А никак, ему было безразлично, ему нужен был результат. Результат мы делали, но какая цена могла быть. Я не хочу из-за какого-то дурака погибнуть. Руководство должно быть нормальным. Мы должны воевать умом, техникой, а не мясом".

Головня также обвинил начальника в завышении показателей эффективности в отчетности, требовании ежемесячно сдавать по 10% на "ротную банку", фаворитизме, "узурпации" власти и выплатах "боевых" по 100 тысяч гривен тем, кто охраняет склады в Запорожье и Сумах.

Реакция командования

Командование 78 отдельного десантно-штурмового полка сообщило, что начало служебную проверку фактов, озвученных в видео. Проверка проводится с соблюдением всех процедур для выяснения обстоятельств.

В то же время общественность призывали не делать поспешных выводов, отметив, что такие заявления могут вредить имиджу полка.

Напомним, СБУ и ДБР задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина – за массовое дезертирство подчиненных.