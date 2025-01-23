04:00  23 января
На Киевщине ночью похитили годовалого ребенка из-за выдуманного долга в 200 тысяч долларов
01:15  23 января
Авария на подстанции шахты: на Днепропетровщине под землей застряли 135 горняков
06:52  23 января
Давление на бизнес: на Харьковщине чиновница налоговой "зарабатывала" на предпринимателях региона
UA | RU
UA | RU
23 января 2025, 15:18

На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

23 января 2025, 15:18
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 22 января около 21:50 вблизи села Большое Колодно Львовского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На трассе "Львов-Луцк" столкнулись грузовик MAN и автомобиль ВАЗ 2110. От полученных травм 27-летний водитель легковушки погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 21 января в автотрости в Хмельнитчине погибла женщина и ее 8-летняя дочь. Еще два человека пострадали.

Львовская область авария ДТП погибший
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Сумской области украинские дроны взяли в плен российского оккупанта
23 января 2025, 16:05
Чиновники разворовали 1,2 млн грн в "Северной Пуще": дело направили в суд
23 января 2025, 15:47
Закупил некачественную одежду для ВСУ на 21 млн грн: будут судить чиновника Херсонской ОГА
23 января 2025, 15:35
Оккупанты обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
23 января 2025, 14:55
Россияне обстреляли Покровск и Константиновку на Донетчинеи: есть погибшие и раненые
23 января 2025, 14:25
Незаконно начислили более 13 млн гривен выплат: 13 военных чиновников ВСУ получили подозрения
23 января 2025, 13:51
В Житомире задержали российских агентов, планировавших подорвать полицейских
23 января 2025, 13:42
В Запорожье пес погибшего от русского удара не отходил от тела своего хозяина
23 января 2025, 13:19
Трамп выдвинул Путину ультиматум: в течение нескольких месяцев Россия рухнет
23 января 2025, 12:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »