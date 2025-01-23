Сухопутные войска за неделю сбили около 250 российских дронов
За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила более 240 средств воздушной разведки и нападения России
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Так, украинские защитники приземлили 242 средства воздушной разведки и нападения РФ. Речь идет о:
- БПЛА Shahed-131/136 - 169 ед.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 6 ед;
- БпЛА Supercam - 11 ед;
- БпЛА Zala - 21 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 12 ед.;
- БПЛА "Привет-82" и другие - 23 ед.
"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 января российские войска выпустили по Украине 99 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 30 — локационно потеряны.
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