В Курской области воины ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование россиян
В прошлую пятницу, 17 января, бойцы ГУР МО Украины обнаружили в Курской области РФ позицию россиян с важным спутниковым оборудованием "Жирную" цель поразили в районе поселка Теткино
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "ямал-401", "ямал-402" и "ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот. Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.
Укрытие с личным составом вражеского расчета спецназовцы также уничтожили.
Напомним, ранее Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР на территории Украины и РФ.
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