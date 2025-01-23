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23 января 2025, 06:15

В Курской области воины ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование россиян

23 января 2025, 06:15
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В прошлую пятницу, 17 января, бойцы ГУР МО Украины обнаружили в Курской области РФ позицию россиян с важным спутниковым оборудованием "Жирную" цель поразили в районе поселка Теткино

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "ямал-401", "ямал-402" и "ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот. Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.

Укрытие с личным составом вражеского расчета спецназовцы также уничтожили.

Напомним, ранее Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР на территории Украины и РФ.

РФ война разведка спецоперация спутник потери россиян ГУР бои в Курской области РФ Курская область
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