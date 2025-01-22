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22 січня 2025, 11:57

Вночі Росія запустила по Україні майже 100 дронів: як відпрацювала ППО

22 січня 2025, 11:57
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 22 січня російські війська випустили по Україні 99 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Чауда (ТОТ Криму), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок атаки російського ударного безпілотника пізно ввечері 21 січня постраждали троє людей.

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