Вночі Росія запустила по Україні майже 100 дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 січня російські війська випустили по Україні 99 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Чауда (ТОТ Криму), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок атаки російського ударного безпілотника пізно ввечері 21 січня постраждали троє людей.