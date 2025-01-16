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16 января 2025, 13:45

"Украина не ведет тайных переговоров с Россией": главное из интервью Зеленского в Польше

16 января 2025, 13:45
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Президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу дал интервью местным медиа. В частности, он подчеркнул, что Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью президента Украины польским СМИ.

Владимир Зеленский обсудил с журналистами войну и отношения между Украиной и Польшей. Вот главное из разговора:

Ситуация на фронте

Ситуация на востоке Украины остается сложной. Россия сосредоточила там значительные силы, но несет большие потери. По словам Зеленского, у Украины там меньше сил, обеспечение оружием остается проблемой.

"Сейчас есть бригады, которые укомплектованы в отношении оружия на 60-70% и что-то для этих бригад еще в процессе снабжения, а что-то "никак не дойдет". Ведь за последний год было много замедленных процессов", – отметил президент.

На Харьковском направлении россияне потеряли инициативу, а в Сумской области удалось создать буферную зону. В то же время РФ привлекает к войне другие страны, в том числе военных из КНДР, из которых уже 4 тысячи были уничтожены.

В то же время президент подчеркнул, что Россия несет значительные потери. Только на Курском направлении за пять месяцев враг потерял 30-35 тысяч человек.

Переговоры с Россией

Украина не ведет никаких закулисных переговоров с Россией, потому что это противоречит ее интересам. Зеленский резко высказался по отношению к странам, которые проводят такие разговоры без участия Украины.

"Безусловно, любые договоренности с русскими не могут быть без Украины. Поэтому Украина всегда очень жестко, но правдиво реагирует, когда та или иная страна ведет те или иные переговоры с русскими, что-то готовится, и мы против этого. Мы должны знать и быть в одном информполе с нашими союзниками", – сказал он.

По мнению Зеленского, войну можно закончить по дипломатическому пути, поскольку это предполагает "меньше жертв и меньше времени".

Также президент подчеркнул, что Украине, прежде чем перейти к дипломатии, нужны гарантии безопасности. По его мнению, только гарантии безопасности могут сдерживать повторную агрессию РФ и диктатора Владимир Путина.

"Важно, какие будут гарантии безопасности для Украины. Где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка?", – сказал Зеленский.

Окончание войны в 2025 году

Президент выразил оптимизм, что войну можно завершить уже в текущем году. Он напомнил, что новоизбранный президент США настроен завершить войну: заявления Дональда Трампа были как публичными, так и не публичными.

"Трамп может заставить. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины и он должен принудить Путина к дипломатии, закончить эту войну. Но Трамп, я считаю, способен и, дай Бог, он это сможет – предложить Украине реальные гарантии безопасности", – считает президент.

Отношения Украины и Польши

На вопрос о кризисе в отношениях с Польшей Зеленский ответил, что они остаются крепкими, как никогда раньше.

Он подчеркнул, что министерства культуры обеих стран сотрудничают над историческими вопросами, в частности, относительно Волынской трагедии.

"Я дал мандат нашему Минкультуры, и они этим занимаются. Я и премьер Туск поддерживаем все процессы с уважением к обеим сторонам", – сказал президент.

Реакция на заявление польского кандидата в президенты, не видящего Украину в ЕС и НАТО

Зеленский прокомментировал слова кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО, если та не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.

Президент подчеркнул, что без Украины в этих союзах растет риск, что российская армия может оказаться на границе с Польшей.

"И если союзники – а Польша это союзники – не хотят видеть нас в союзе безопасности, то тогда господину Навроцкому надо уже начинать идти тренироваться, потому что может наступить момент: ему придется взять оружие в руки, ему лично, чтобы защищать вместе с другими свою страну. Потому что если Украины нет нигде, это высокие риски, что Россия сразу после Украины будет на границе с Польшей", – заявил Зеленский.

Он добавил, что тогда у Навроцкого были бы не "не политические состязания", а "соревнования за свою жизнь".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на призывы относительно уменьшения мобилизационного возраста до 18 лет, поступающие от представителей НАТО и других стран-партнеров.

Россия война переговоры Интервью гарантии безопасности Зеленский Владимир
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