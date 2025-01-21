Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине. Но в окружении Трампа уверяют, что завершение российско-украинской войны является его внешнеполитическим приоритетом

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине. Но в окружении Трампа уверяют, что завершение российско-украинской войны является его внешнеполитическим приоритетом

фото: x.com/WhiteHouse

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что остановит войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность президента. В начале года он заявил, что для прекращения боевых действий между Россией и Украиной ему нужно шесть месяцев. Оба заявления одинаково оторваны от реальности, поскольку говорить о сроках – даже приблизительных – невозможно без понимания того, каким образом планируется достичь цели, и насколько выбранный подход пригоден для решения конкретной проблемы. Пока же трудно быть уверенным, что Трамп и его окружение достаточно хорошо понимают природу российско-украинского противостояния. Следовательно, все ранее задекларированные представителями новой американской администрации варианты прекращения войны в Украине могут существенно измениться. И невозможно предугадать, насколько новые варианты будут учитывать интересы Украины.

Майкл Уолтц, который уже в ближайшее время может быть назначен советником президента США по национальной безопасности, в одном из недавних интервью признал, что как такового плана завершения войны в Украине у Дональда Трампа нет. Но есть представление о том, какие три условия нужно обязательно выполнить, чтобы начать мирный процесс: во-первых, необходимо определить, кто со стороны Украины и России должен сесть за стол переговоров; во-вторых, как убедить этих людей начать переговоры; в-третьих, какими могут быть рамки мирного соглашения.

Как могут выглядеть рамки мирного соглашения – можно судить по словам нового государственного секретаря США Марко Рубио. Он заявил, что конфликты, подобные нынешнему российско-украинскому, когда ни одна из сторон не имеет убедительного преимущества, чтобы достичь своих максимальных целей, пойти на уступки придется обеим сторонам. О каких именно уступках со стороны Украины может идти речь – Рубио не сказал, ограничившись фразой, что определять, от чего отказаться, России и Украине придется самим.

Что касается второго условия, то уже сам Дональд Трамп сделал серию заявлений. В частности, он считает, что Владимир Зеленский настроен на соглашение о завершении войны. А с Путиным Трамп в ближайшее время планирует телефонный разговор. Возможно, также и лично встретиться, после чего сможет назвать возможные сроки прекращения конфликта. По его словам, если Путин не проявит готовности заключить мир, то у России будут большие проблемы. В любом случае, введенные против России санкции останутся в силе, пока война продолжается. О возможности усиления санкционного давления Трамп ничего не сказал, но это не означает, что такой вариант полностью исключен. У Соединенных Штатов есть возможность влиять на мировые цены на нефть и те же Индию и Китай, которые до сих пор охотно покупают нефть у россиян и, фактически, остались единственными в мире, кто держит российскую экономику на плаву. Но именно сейчас об этом речь не идет. В воображении Дональда Трампа он сможет соблазнить Москву на мир как раз перспективами отмены санкций.

И самое тяжелое – первое условие. Очевидно, что когда речь идет о конкретных персоналиях со стороны Украины и России, которые могли бы сесть за стол переговоров, то это точно не первые лица – и Зеленский, и Путин неоднократно категорически отрицали возможность встречи. И ни в Киеве, ни в Москве никогда ни слова не прозвучало относительно возможных кандидатов в переговорщики.

Но даже рамочная конструкция, озвученная Майклом Волтцом, выглядит слишком гипотетической. В первую очередь потому, что позиции Украины и России относительно условий мирного соглашения диаметрально противоположны и не имеют никакой общей точки соприкосновения. В Москве не отреагировали даже на предложенный командой Трампа вариант с территориальными уступками Украины и откладыванием на неопределенный срок ее планов вступления в НАТО. Хотя принять такие условия нынешнему украинскому руководству это не просто сверхсложный компромисс, а реальная перспектива уйти в политическое небытие. Кроме того, непонятно, где в этом варианте идет речь об уступках со стороны Москвы?

С уверенностью можно только сказать, что Вашингтон может давить не только на Москву, но и на Киев. И дожать Киев объективно легче, поскольку Киев абсолютно зависим от американской поддержки. Представитель Трампа Кит Келлогг, посетив в конце прошлого года украинскую столицу, сказал просто – если Украина не пойдет на уступки, США прекратят поставки ей оружия, а если Россия не пойдет на уступки – поставки оружия Украине увеличатся.

Но, принудив Киев к невыгодному компромиссу, новая администрация США, по сути, закрепит территориальные "приобретения" россиян. А при отсутствии международных гарантий безопасности Украины и с отменой санкций против России в обмен на мирное соглашение, мир превратится во временное перемирие, которое даст Москве время и ресурсы для восстановления военной мощи с перспективой новой агрессии против Украины. С такими результатами это будет полное дипломатическое поражение официального Вашингтона, которое ударит по репутации США гораздо больнее, чем вывод президентом Байденом американских войск из Афганистана.

Понимают ли это Дональд Трамп и его администрация? Если сейчас нет, то поймут очень скоро. И, с очень большой вероятностью, уже запланированный телефонный разговор 47-го президента США с Путиным повлияет на то, как в Вашингтоне будут видеть способ прекращения войны в Украине.