Поставки некачественной формы для Нацгвардии на 29 млн грн: по делу объявлено еще одно подозрение

фото: Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили о подозрении соучредителю общества в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. По данным следствия, он поставил некачественную форму военнослужащим на 29 млн. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как выяснили следователи, с января по октябрь 2023 подозреваемый по предварительному сговору с директором этого же общества поставил воинской части Нацгвардии Украины форму ненадлежащего качества.

"Во время производства использовалась некачественная фурнитура, из-за чего форменная одежда не отвечала техническим требованиям и не могла использоваться по назначению", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что действия фигуранта привели к ущербу государству на сумму почти 29 млн. грн.



В ведомстве добавили, что директору общества уже было доложено о подозрении ранее.

Напомним, ранее в медиа появилась информация, что должностное лицо Минобороны закупило некачественную форму и бронежилеты у фирмы выходца из РФ.