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21 января 2025, 18:02

Поставки некачественной формы для Нацгвардии на 29 млн грн: по делу объявлено еще одно подозрение

21 января 2025, 18:02
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фото: Офис генпрокурора
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Правоохранители сообщили о подозрении соучредителю общества в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. По данным следствия, он поставил некачественную форму военнослужащим на 29 млн. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как выяснили следователи, с января по октябрь 2023 подозреваемый по предварительному сговору с директором этого же общества поставил воинской части Нацгвардии Украины форму ненадлежащего качества.

"Во время производства использовалась некачественная фурнитура, из-за чего форменная одежда не отвечала техническим требованиям и не могла использоваться по назначению", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что действия фигуранта привели к ущербу государству на сумму почти 29 млн. грн.

В ведомстве добавили, что директору общества уже было доложено о подозрении ранее.

Напомним, ранее в медиа появилась информация, что должностное лицо Минобороны закупило некачественную форму и бронежилеты у фирмы выходца из РФ.

Офис генпрокурора Нацгвардия закупки военная форма
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