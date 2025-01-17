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17 января 2025, 06:17

В Киевской области будут судить чиновника, который переплатил 400 тыс. грн за генератор

17 января 2025, 06:17
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фото иллюстративное: selo.ua
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Перед судом предстанет бывший руководитель коммунального предприятия в Бориспольском районе Киевщины, который осуществил закупку генератора с превышением стоимости более чем на 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в декабре 2022 года предприятие подписало договор на приобретение генератора по цене значительно превышающей рыночную стоимость. Из-за служебной халатности руководителя был нанесен серьезный финансовый ущерб местному бюджету, который составил более 400 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении чиновника передан в суд. Окружная прокуратура также подала гражданский иск и наложила арест на имущество обвиняемого на сумму более 400 тысяч. грн, что отражает нанесенный местному бюджету убытки.

Напомним, ранее правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской горгосадминистрации и четырех его вероятных сообщников по подозрению в хищении более 6 миллионов гривен.

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