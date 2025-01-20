Чиновников Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам

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Подозрение получили начальник одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, начальник отдела этого управления и уже бывший директор частного предприятия. Они нанесли государству ущерб более чем на 83 млн гривен при закупке запчастей для бронетехники

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В 2022 году директор частного предприятия предоставил одному из управлений Командования Сил логистики ВСУ коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. При этом он намеренно завысил цену продукции и не имел соответствующего опыта изготовления и поставки такой продукции.

Чиновники управления, отвечавшие за закупку, знали о наличии других поставщиков. Однако не провели соответствующие проверки предложения предприятия и цен на рынке, формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем.

Поэтому были подписаны два контракта на поставку запчастей по завышенным ценам. Общая сумма контракта составила более 171 млн гривен.

По результатам экспертиз установлено, что государству был нанесен ущерб более чем на 83 млн гривен.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Готовится вручение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, исследуются факты легализации директором предприятия денег, полученных за запчасти.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили чиновников, переплативших 7 млн грн за планшеты для ГСЧС.