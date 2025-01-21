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21 січня 2025, 18:02

Поставки неякісної форми для Нацгвардії на 29 млн грн: у справі оголошено ще одну підозру

21 січня 2025, 18:02
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фото: Офіс генпрокурора
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Правоохоронці повідомили про підозру співзасновнику товариства у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. За даними слідства, він поставив неякісну форму військовослужбовцям на 29 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, з січня по жовтень 2023 року підозрюваний за попередньою змовою з директором цього ж товариства поставив військовій частині Нацгвардії України форму неналежної якості.

"Під час виробництва використовувалася неякісна фурнітура, через що формений одяг не відповідав технічним вимогам та не міг використовуватись за призначенням", - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора наголошують, що дії фігуранта призвели до збитків державі на суму майже 29 млн грн.

У відомстві додали, що директору товариства вже було повідомлено про підозру раніше.

Нагадаємо, раніше у медіа з'явилася інформація, що посадовець Міноборони закупив неякісну форму та бронежилети у фірми вихідця із РФ.

Офіс генпрокурора Нацгвардія закупівля военная форма
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