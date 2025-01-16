Порошенко заявил, что его не выпустили за границу в командировку: Стефанчук отреагировал

Народный депутат и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что ему не разрешили уехать из Украины для встречи с европейскими политиками

Об этом Порошенко заявил во время сегодняшнего заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

По словам нардепа, его не выпустили за границу "по указанию руководителя СБУ".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал это заявление. По его словам, о том, что накануне Порошенко не выпустили на встречу с лидером Европейской народной партии, он услышал с удивлением.

Глава парламента подтвердил, что Порошенко действительно должен был поехать на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в Брюсселе. Для этого он просил командировку на 11-15 января.

Однако в течение пленарных заседаний парламента в последние дни Порошенко присутствовал в зале. Это, по мнению Стефанчука, свидетельствует, что он самостоятельно решил не ехать в командировку.

Поэтому глава парламента говорит, что ему неизвестны причины, по которым лидер "Европейской Солидарности" решил уехать из Украины 15 января на заседание, которое завершилось накануне.

Напомним, 1 декабря 2023 года пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что пограничники не выпустили его в командировку за границу, в Польшу и США. Пограничники объяснили, что отказали в выезде Порошенко из-за того, что его командировка упразднена Верховной Радой.

Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что отменил международную командировку Порошенко после получения письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать.

Спикер парламента Руслан Стефанчук в ответ на жалобы нардепов "Европейской Солидарности" обнародовал статистику, как и сколько времени их нардепы находились за границей.

В марте 2024 года стало известно, что Львовский окружной суд отказал удовлетворить иск пятого президента Петра Порошенко к вице-спикеру Верховной Рады Александру Корниенко и седьмому пограничному отряду и вернуть ему более миллиона гривен за билеты на самолет.