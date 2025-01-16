Возле Волчанска Силы обороны уничтожили минометный расчет россиян
На днях на Волчанском направлении бойцы-пограничники бригады наступления "Форпост" обнаружили позицию минометного расчета оккупантов. Вражескую цель защитники Харьковщины поразили FPV-дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В результате проделанной работы, минометная позиция противника была уничтожена. Потери оккупантов уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские бойцы показали, как выкуривают оккупантов из подвалов Волчанска в Харьковской области.
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