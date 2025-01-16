ВСУ за сутки уничтожили около 1500 оккупантов, десятки артсистем и ББМ россиян
За прошедшие сутки, 15 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 480 российских захватчиков, 40 артсистем и 20 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 814 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 814 150 (+1 480) человек,
- танков ‒ 9 791 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 20 368 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 22 015 (+40) ед,
- РСЗО – 1 262 (+0) ед,
- средства ПВО – 1 046 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 22 503 (+120) ед,
- крылатые ракеты 3 049 (+31) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 132 (+137) ед,
- специальной техники – 3 697 (+1) ед.
Напомним, в ночь на 16 января российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 34 вражеских дронов, еще 18 — локационно потеряны.
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