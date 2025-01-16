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За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила более 200 средств воздушной разведки и нападения России

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Так, украинские защитники уничтожили 241 средство воздушной разведки и нападения противника. Речь идет о:

БпЛА Shahed-131/136 - 143 ед.;

БпЛА Орлан 10/30 - 7 ед;

БпЛА Supercam - 21 ед;

БпЛА Zala - 28 ед.;

БПЛА "Ланцет" - 16 ед.;

БПЛА "Привет-82" и другие - 26 ед.

"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.