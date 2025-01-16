За неделю Сухопутные войска уничтожили почти 250 российских БпЛА
За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила более 200 средств воздушной разведки и нападения России
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Так, украинские защитники уничтожили 241 средство воздушной разведки и нападения противника. Речь идет о:
- БпЛА Shahed-131/136 - 143 ед.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 7 ед;
- БпЛА Supercam - 21 ед;
- БпЛА Zala - 28 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 16 ед.;
- БПЛА "Привет-82" и другие - 26 ед.
"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.
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